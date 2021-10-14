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Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan'ın kanaat önderlerinden Rafet Kavukçu'yu ziyaret etti

Habermetre - Haberler | Toplum
Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan'ın kanaat önderlerinden Rafet Kavukçu'yu ziyaret etti

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan'ın kanaat önderlerinden Rafet Kavukçu'yu ziyaret ederek bir süre görüştü.

ERZİNCAN (Habermetre) - Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan'ın kanaat önderlerinden Rafet Kavukçu'yu ziyaret ederek bir süre görüştü. Gerçekleşen ziyarette, Erzincan'ın Kanaat Önderlerinden Rafet Kavukçu ve Erzincan Gündüzalp Kültür ve Eğitim Vakfı yöneticileri ile bir süre sohbet eden Sayın Valimiz, Kavukçu'ya yaşamında sağlık ve esenlikler diledi.

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Haber: Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan'ın kanaat önderlerinden Rafet Kavukçu'yu ziyaret etti - Haberler
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