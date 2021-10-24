Sayın Valimiz Mehmet Makas, Başbağlar Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti - Haberler
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Sayın Valimiz Mehmet Makas, Başbağlar Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti

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Sayın Valimiz Mehmet Makas, Başbağlar Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Başbağlar Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret ederek, karakolda görevli askeri personel ile sohbet etti.

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Başbağlar Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret ederek, karakolda görevli askeri personel ile sohbet etti. Sayın Valimiz ve beraberindekiler, Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar Jandarma Karakol Komutanlığı'na ziyarette bulunarak, askeri personelle bir araya geldi. Askerler ile sohbet eden Sayın Valimiz, görevlerinde başarılar diledi.

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