Sayın Valimiz DSİ Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz ile Çeşitli Ziyaretlerde Bulundu

ERZURUM (Habermetre) - Sayın Valimiz Mehmet Makas, Devlet Su İşleri Erzurum Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz ile birlikte Ballı Barajı inşaatı ve sulama pompa istasyonları ve mertekli regülatöründe incelemelerde bulundu. Sayın Valimiz, beraberindeki Devlet Su İşleri Erzurum Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, DSİ yetkilileri, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu ile birlikte ilk olarak, Ballı Barajı inşaatını ziyaret etti. Burada yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler alan Sayın Valimiz daha sonra tarımsal sulamada kullanılan Çukurkuyu ve Ekşisu'daki pompa istasyonlarında incelemelerde bulundu. Sayın Valimiz ve beraberindekiler son olarak Mertekli Regülatöründe incelemelerde bulundu.

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