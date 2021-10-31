Sayın Valimiz, Ciritçileri Ziyaret Etti.

FATİH, İSTANBUL (Habermetre) - Sayın Valimiz Mehmet Makas, ilimiz merkez Fatih Mahallesi'nde oynanan cirit müsabakalarını izledi.

Her Pazar günü ciritçiler tarafından oynanan dostluk müsabakaları ile ata sporumuz olan cirit sporunu yaşatan sporcuları tebrik eden Sayın Valimiz, kazasız ve keyifli müsabakalar temennisinde bulunarak, tüm ciritçilere başarılar diledi.

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