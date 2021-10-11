Sayın Kaymakamımızı Milli Sporcuları Makamında Kabul Etti

İSTANBUL (Habermetre) - Sayın Kaymakamımızı Milli Sporcuları Makamında Kabul EttiKaymakamımız Sayın Ekrem İNCİ 29 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen Vücut Geliştirme Fitnes Federasyonu 2021 yılı Türkiye Şampiyonasında Şampiyon olarak dereceye giren ve 3-8 Kasım tarihleri arasında İspanya'da gerçekleştirilecek olan Dünya Şampiyonasına katılma hakkı kazanan sporcular ile Antrenör Bahadır UYGUR, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim KİRAZ ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin KİLİNÇ'İN ziyaretlerini makamında kabul etti. Dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller veren Sayın Kaymakamımız sporculara İspanya'da ki Dünya Şampiyonasında başarılar diledi.

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