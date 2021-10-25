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Sayın Kaymakamımızdan Şehit Ailesine Ziyaret

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Sayın Kaymakamımızdan Şehit Ailesine Ziyaret

Sayın Kaymakamımızdan Şehit Ailesine ZiyaretSayın Kaymakamımız Turgut GÜLEN, Emniyet Müdür V. Savaş ÖZKAYA, İlçe Jandarma Komutanı Kadir ER, 04. 01.

Sayın Kaymakamımızdan Şehit Ailesine ZiyaretSayın Kaymakamımız Turgut GÜLEN, Emniyet Müdür V. Savaş ÖZKAYA, İlçe Jandarma Komutanı Kadir ER, 04. 01. 2016 da Diyarbakır İli Sur ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu şehit düşen, Polis Memuru Musa YÜCE'in babası Halis amcamızın ailesini Büyük Tuzhisar mahallesindeki evinde ziyaret etti.

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