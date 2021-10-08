Sayın Bakanımızın Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 9. Toplantısına katılmak üzere Ukrayna'yı ziyareti, 7-8 Ekim 2021

Sayın Bakanımız, Türkiye- Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 9. Toplantısına katılmak üzere 7-8 Ekim 2021 tarihlerinde Ukrayna'yı ziyaret etti.

Sayın Bakanımız Lviv'deki programında ilk gün, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısı sonrasında Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Sayın Bakanımız Ukrayna ile çok boyutlu ilişkilerimizi ele aldıklarını, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimizin tam olduğunu ve turizm ilişkilerimizin hızla gelişmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Bu vesileyle, Bakanlıklarımız arasındaki 2022-2023 İstişare Programı da imzalandı.

Sayın Bakanımız daha sonra Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile birlikte I. Dünya Savaşı'nda Galiçya Cephesi'nde şehit düşen Türk askerlerinin yattığı Lopuşnya ve Rogatin'deki şehitliklerimizi ziyaret etti.

Lviv'deki ikinci gününde Sayın Bakanımıza Ukraynalı ressam Olena Teliatnyk tarafından bir yarışmada dereceye giren bayrağımız temalı resim hediye edildi. Sayın Bakanımız, bu resmi, Türkiye-Ukrayna dostluğunun güzel bir simgesi olarak saklayacağını ifade etti.

Aynı gün daha sonra Sayın Bakanımız Lviv İvan Franko Ulusal Üniversitesi'nin 360. kuruluş yıldönümü vesilesiyle düzenlenen "Modern Trendlerin Ön Saflarında" başlıklı diplomasi panelinde katılımcılara hitap etti.

Sonrasında, Sayın Bakanımız Lviv Ivan Franko Ulusal Üniversitesi'nin Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencileriyle buluştu.

Son olarak Sayın Bakanımız Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile birlikte Lviv'de Türk ve Ukraynalı iş insanlarıyla biraraya geldi ve iş insanlarımızı dünyanın her köşesinde desteklemeyi sürdüreceğimizin altını çizdi.

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