Sayın Bakanımızın Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 9. Toplantısına katılmak üzere Ukrayna'yı ziyareti, 7-8 Ekim 2021

Sayın Bakanımız, Türkiye- Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 9. Toplantısına katılmak üzere 7-8 Ekim 2021 tarihlerinde Ukrayna'nın Lviv şehrine bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Sayın Bakanımız Lviv'deki programında ilk gün, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısı sonrasında Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Sayın Bakanımız Ukrayna ile çok boyutlu ilişkilerimizi ele aldıklarını, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimizin tam olduğunu ve turizm ilişkilerimizin hızla gelişmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Bu vesileyle, Bakanlıklarımız arasındaki 2022-2023 İstişare Programı da imzalandı.

Sayın Bakanımız daha sonra Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile birlikte I. Dünya Savaşı'nda Galiçya Cephesi'nde şehit düşen Türk askerlerinin yattığı Lopuşnya ve Rogatin'deki şehitliklerimizi ziyaret etti.

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