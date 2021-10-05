Sayın Bakanımızın Polonya'yı ziyareti, 4-5 Ekim 2021

Sayın Bakanımız ikili temaslarda bulunmak ve 7. Varşova Güvenlik Forumu'na katılmak üzere 4-5 Ekim 2021 tarihlerinde Polonya'yı ziyaret ediyor.

Sayın Bakanımız 4 Ekim tarihinde Varşova'daki temaslarına Tatar toplumunu temsil eden Polonya Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Tomasz Miskiewicz ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüşerek başladı.

Sayın Bakanımız, Polonya'daki Tatar toplumunun, Türkiye ve Polonya arasındaki önemli bir dostluk köprüsü olduğunu belirtti.

Akabinde Sayın Bakanımız Polonya'daki iş insanlarımızın çatı kuruluşu POTİAD, Türk Kültür ve Dayanışma Derneği TÜRKPOL ve Fahri Başkonsoloslarımızla Varşova'da buluştu.

Sayın Bakanımız, yurtdışındaki vatandaşlarımızı ve iş insanlarımızı her zaman desteklediğimizi ve onların başarılarıyla gurur duyduğumuzu vurguladı.

Sonrasında Sayın Bakanımız Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau'yla bir görüşme gerçekleştirdi ve kendisine misafirperverliği için teşekkürkerini ifade etti.

Sayın Bakanımız ilişkilerimizi her alanda geliştirdiğimizi, 10 milyar ABD Doları ticaret hedefine yaklaştığımızı, düzensiz göçle mücadelede işbirliğini artıracağımızı ifade etti ve diplomasi akademilerimiz arasında bir işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.

Aynı gün, Sayın Bakanımız Polonya'nın Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından kabul edildi ve stratejik ortaklığımızın derinlik kazandığını ve ticaret, savunma sanayi ve düzensiz göç konusunda işbirliğimizi daha da güçlendireceğimizi kaydetti.

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