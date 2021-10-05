Sayın Bakanımızın Polonya'yı ziyareti, 4-5 Ekim 2021 - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sayın Bakanımızın Polonya'yı ziyareti, 4-5 Ekim 2021

Habermetre - Haberler | Toplum
Sayın Bakanımızın Polonya'yı ziyareti, 4-5 Ekim 2021

Sayın Bakanımız ikili temaslarda bulunmak ve 7. Varşova Güvenlik Forumu'na katılmak üzere 4-5 Ekim 2021 tarihlerinde Polonya'yı ziyaret ediyor.

Sayın Bakanımız ikili temaslarda bulunmak ve 7. Varşova Güvenlik Forumu'na katılmak üzere 4-5 Ekim 2021 tarihlerinde Polonya'yı ziyaret ediyor.

Sayın Bakanımız 4 Ekim tarihinde Varşova'daki temaslarına Tatar toplumunu temsil eden Polonya Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Tomasz Miskiewicz ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüşerek başladı.

Sayın Bakanımız, Polonya'daki Tatar toplumunun, Türkiye ve Polonya arasındaki önemli bir dostluk köprüsü olduğunu belirtti.

Akabinde Sayın Bakanımız Polonya'daki iş insanlarımızın çatı kuruluşu POTİAD, Türk Kültür ve Dayanışma Derneği TÜRKPOL ve Fahri Başkonsoloslarımızla Varşova'da buluştu.

Sayın Bakanımız, yurtdışındaki vatandaşlarımızı ve iş insanlarımızı her zaman desteklediğimizi ve onların başarılarıyla gurur duyduğumuzu vurguladı.

Sonrasında Sayın Bakanımız Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau'yla bir görüşme gerçekleştirdi ve kendisine misafirperverliği için teşekkürkerini ifade etti.

Sayın Bakanımız ilişkilerimizi her alanda geliştirdiğimizi, 10 milyar ABD Doları ticaret hedefine yaklaştığımızı, düzensiz göçle mücadelede işbirliğini artıracağımızı ifade etti ve diplomasi akademilerimiz arasında bir işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.

Aynı gün, Sayın Bakanımız Polonya'nın Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından kabul edildi ve stratejik ortaklığımızın derinlik kazandığını ve ticaret, savunma sanayi ve düzensiz göç konusunda işbirliğimizi daha da güçlendireceğimizi kaydetti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bergen Pınar Deniz Aleyna Tilki Gülben Ergen
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Stefan Kuntz Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sayın Bakanımızın Polonya'yı ziyareti, 4-5 Ekim 2021 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 01:48:02. #1.11#