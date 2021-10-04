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Sayın Bakan Kasapoğlu, Dünya Şampiyonu voleybolcuları tebrik etti

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Sayın Bakan Kasapoğlu, Dünya Şampiyonu voleybolcuları tebrik etti

Sayın Bakan Kasapoğlu, Dünya Şampiyonu voleybolcuları tebrik ettiBu arada Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, altın madalya kazanan Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti.

Sayın Bakan Kasapoğlu, Dünya Şampiyonu voleybolcuları tebrik ettiBu arada Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, altın madalya kazanan Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, "İtalya'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda ev sahibi ekibi 3-2 mağlup ederek dünya şampiyonluğuna ulaşan İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı'mızı yürekten tebrik ediyorum. Şampiyona boyunca harika bir performans gösteren milli voleybolcularımızı kutluyor, bu tarihi başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. " ifadelerini kullandı. Bunu beğen Açıklaması

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Haber: Sayın Bakan Kasapoğlu, Dünya Şampiyonu voleybolcuları tebrik etti - Haberler
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