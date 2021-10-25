MERSİN (AA) - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Mersin Valiliğini ziyareti

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Valilik Şeref Defterini imzalaması

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Mersin Teknopark'taki firmaları ziyaret etmesi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in "GyroTurk" adı verilen "cayrokopter"i incelemesi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in cayrokoprter'e binmesi Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Mersin'de

MERSİN - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı'yı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Demir ile Çamsarı, Uğur Oral Kültür Merkezi'nde sergilenen öğrencilerin yaptığı projeleri inceledi. Demir, öğrencilerin hidrojen enerjili taşıtını inceledi, kaputunu imzaladı.

Programın ardından Demir, Vali Ali İhsan Su, Rektör Prof. Dr. Çamsarı ile üniversite yerleşkesindeki Mersin Teknopark'ı ziyaret etti. Burada faaliyet gösteren firmaların projelerini inceleyen Demir, "GyroTurk" adı verilen "cayrokopter"e bindi.