Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kayseri'de (2)

KAYSERİ (DHA) - 'TÜRKİYE, SAVUNMA SANAYİSİNDE DÜNYA DEVLERİYLE YARIŞIR KONUMA GELDİ'

Kayseri Sanayi Odası'nda düzenlenen Savunma Sanayii İl Buluşmaları Toplantısı'na; Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve sanayiciler katıldı. Toplantıda konuşan Savunma Sanayii Başkanı Demir, "Savunma sanayisi buluşmalarını Savunma Sanayii Başkanlığı'mız öncülüğünde ana yüklenici firmalarımızla birlikte savunma sanayisinde hem mevcutta iş yapan firmaların olduğu hem de potansiyel olarak gördüğümüz illerde yapıyoruz. Bu buluşmalarımızın en büyük amacı ana yüklenici, alt yüklenici ve KOBİ'ler arasındaki uyum, işbirliğinin geliştirilmesi, sorunları ve çözüm yollarını bulmaya çalışmaktır. İstiklal ve istikbalimiz için katma değer sağlayacak her iş adamımız bizim için çok önemli. Bu vesile ile güçlü Türkiye yolunda emin adımlar atacağız. İstiklal ve istikbal mücadelemizin en uç noktası savunma sanayimizdir" diye konuştu.