Savunma Sanayii Başkanı Demir, 'Teşkilat' setini ziyaret etti - Haberler
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Savunma Sanayii Başkanı Demir, "Teşkilat" setini ziyaret etti

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Teşkilat" dizisinin setinde oyuncularla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Teşkilat" dizisinin setinde oyuncularla bir araya geldi.

Demir, TRT 1'in beğenilen dizisi "Teşkilat"ın setinde, TRT 1 yöneticileri ve set ekibiyle bir araya gelerek dizi hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Teşkilat dizisinin çok kıymetli faydalar sağladığını, ilk günden itibaren geniş bir seyirci kitlesine ulaştığını ve ilgi odağı olduğunu belirten Demir, "Gerek senaryo gerek kullanılan ürünler ve teknoloji açısından da ilgi çekmeye devam ediyor." dedi.

Oyuncularla bir araya gelerek, sohbet eden İsmail Demir, yönetmen koltuğuna oturarak çekimleri yakından takip etti.

Demir, set ziyaretinin ardından dizi ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirerek başarılarının devamını diledi.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Teşkilat setini ziyaret etti

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Teşkilat setini ziyaret etti

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Teşkilat setini ziyaret etti

Savunma Sanayii Başkanı Demir,
AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Savunma Sanayii Başkanı Demir, 'Teşkilat' setini ziyaret etti - Haberler
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