Savcı, asistan doktorun boynunu kesen sanık için yine 20 yıl hapis istedi

İZMİR (DHA) - İZMİR'de hastanede asistan doktor Kadir Songür'ün (26) boynunu jiletle kesen ve hakkında verilen 20 yıl hapis cezası istinaf mahkemesinde bozulan Bayram Kaynak hakkındaki dava yeniden görülmeye başlandı. Bugün İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, mütalaasını açıklayan savcı, Bayram Kaynak'a, daha önce 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunun üst sınırından aldığı 20 yıllık hapis cezasının yeniden verilmesini istedi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği'nde 16 Ekim 2019'da meydana gelen olayda, diz ağrısı şikayetiyle gelen Bayram Kaynak'ı asistan doktor Kadir Songür muayene edip, ilaç yazdı. Kaynak, "Yazdığın ilaç ağrımı geçirmezse, o zaman görürsün" diyerek kurumdan ayrıldı. Daha sonra tekrar hastaneye gelen Kaynak, bir anda Songür'ün odasına girip, yanındaki jiletle saldırdı. Kadir Songür kanlar içinde kaldı, ilk müdahaleyi de meslektaşları yaptı. Jiletin, koroner damara zarar vermediği ancak derin kesik oluştuğu belirlendi. Kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından Bayram Kaynak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bayram Kaynak, bugün İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar hakim karşısına çıktı. Duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, Bayram Kaynak'a, daha önce 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunun üst sınırından aldığı 20 yıllık hapis cezasının yeniden verilmesini istedi. Kaynak'ın avukatı savunma için ek süre istedi ve dava 8 Aralık'a ertelendi.