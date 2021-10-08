SAÜ Mimarlık Bölümüne Katkı Ödülü

Sakarya Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Nippon Paint tarafından 13 yıldır düzenlenen Asia Young Designer Awards (AYDA) 2021 kapsamında yarışmaya Türkiye çapında en çok katılım sağlayan bölüm olarak KATKI ÖDÜLÜNÜ almaya hak kazandı. Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahsin TURGAY, bu değerli ödülün alınmasında emeği geçen Dr. Öğr. Üyesi Masoumeh Khanzadeh'i tebrik ederek, organizasyon kapsamında hediye edilen 3D Yazıcının yakın zamanda öğrencilerin kullanımına sunulacağını müjdeledi.

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