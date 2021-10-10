Satırla saldıran erkek arkadaşının tutuksuz yargılanmasını istedi - Haberler
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Satırla saldıran erkek arkadaşının tutuksuz yargılanmasını istedi

Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel
Satırla saldıran erkek arkadaşının tutuksuz yargılanmasını istedi

HATAY'da tavla oynayan 5 kişinin gözü önünde, kız arkadaşı Elif D.'yi (17) satırla darbettiği suçlamasıyla gözaltına alınan Oğuzhan K. (24) adliyeye sevk edildi.

HATAY (DHA) - HATAY'da tavla oynayan 5 kişinin gözü önünde, kız arkadaşı Elif D.'yi (17) satırla darbettiği suçlamasıyla gözaltına alınan Oğuzhan K. (24) adliyeye sevk edildi. Erkek arkadaşından şikayetçi olmayan Elif D.'yi, sevk sırasında Oğuzhan K.'ye sarılmak isterken polis engelledi. Oğuzhan K.'nin tutuksuz yargılanması için hakimle görüşmek istediğini söyleyen Elif D., adliyeye alınmayınca kendini yerden yere attı.

Olay, 8 Ekim günü saat 16.00 sıralarında, Antakya ilçesinde meydana geldi. Kendisini satırla kovalayan erkek arkadaşı Oğuzhan K.'den kaçan Elif D., bir dükkanın önünde tavla oynayan 5 kişinin yanına sığınıp yardım istedi. Bu sırada sesleri duymalarına rağmen yerinden kalkmayan, oyuna devam eden kişiler, satırlı saldırgan karşısında oturmaya devam etti. Oğuzhan K., 5 kişinin gözü önünde genç kıza defalarca vurdu. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.

Hatay Valiliği, tepki çeken görüntülerle ilgili açıklamada bulundu. Oğuzhan K.'nin yakalandığı, yaralı Elif D.'nin de hayati tehlikesinin olmadığı belirtilen açıklamada, "Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan kadına şiddet olayı ile ilgili, Valiliğimizce yapılan araştırmalar neticesinde olayın 08.10.2021 saat 16.00 sıralarında Antakya ilçemizde gerçekleştiği, şüphelinin emniyet birimlerimizin çalışmaları sonucunda yakalandığı, şiddete maruz kalan vatandaşımızın hayati tehlikesi olmadığı anlaşılmıştır. Kadına yapılan her türlü şiddetin karşısında olmakla beraber, kadına verilen değerin, her türlü fayda ve beklentinin ötesinde, insan haklarının bir gereği olarak bilir, kadına yönelik şiddet tedbirlerini sıfır tolerans ilkesiyle hayata etkin şekilde geçirmek için tüm birimlerimizce çalışmaya devam ediyoruz" denildi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Bölgede 'Kurbat' olarak bilinen aşiretin mensubu olduğu belirtilen Elif D. ile Oğuzhan K.'nin, aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle sokak ortasında kavga ettiği öğrenildi. Elif D., güvenlik kamerasına yansıyan olaydan sonra gözaltına alınan Oğuzhan K.'den şikayetçi olmadı.

ADLİYEDE HAKİMLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Oğuzhan K., bugün adliyeye sevk edildi. Satırlı saldırıya uğrayan Elif D. de adliyeye gelerek erkek arkadaşını yalnız bırakmadı. Polis aracından indirilip adliyeye götürülen Oğuzhan K.'ye sarılmak isteyen Elif D.'yi polis engelledi. Daha sonra adliyeye girmek isteyince de engellenen Elif D., kendini yere attı. Elif D., kendisini engelleyen polis memurlarına, "Kurban olayım lütfen. Hakimle görüşmem lazım. Tutuksuz yargılansın" dedi. Oğuzhan K.'nin adliyedeki işlemleri devam ediyor.


Satırla saldıran erkek arkadaşının tutuksuz yargılanmasını istedi

Satırla saldıran erkek arkadaşının tutuksuz yargılanmasını istedi

Satırla saldıran erkek arkadaşının tutuksuz yargılanmasını istedi

Satırla saldıran erkek arkadaşının tutuksuz yargılanmasını istedi

Satırla saldıran erkek arkadaşının tutuksuz yargılanmasını istedi

Satırla saldıran erkek arkadaşının tutuksuz yargılanmasını istedi

Satırla saldıran erkek arkadaşının tutuksuz yargılanmasını istedi

Satırla saldıran erkek arkadaşının tutuksuz yargılanmasını istedi

Satırla saldıran erkek arkadaşının tutuksuz yargılanmasını istedi

Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Satırla saldıran erkek arkadaşının tutuksuz yargılanmasını istedi - Haberler
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