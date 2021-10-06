Sason Kaymakamı Mete, kurumlarda incelemelerde bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sason Kaymakamı Mete, kurumlarda incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Sason Kaymakamı Mete, kurumlarda incelemelerde bulundu

Batman'ın Sason Kaymakamı Murat Mete, ilçedeki kurumları ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu.

BATMAN (İHA) - Batman'ın Sason Kaymakamı Murat Mete, ilçedeki kurumları ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu.

Kaymakam Murat Mete, kurum incelemelerinde, ilçe müftülüğü, aile çalışma ve sosyal hizmetler müdürlüğü, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı, Aile Destek Merkezi (ADEM), halk eğitim merkezi müdürlüğü ve ilçe halk kütüphanesinde yapılan çalışmalar hakkında kurum yetkililerinden bilgi aldı. İlçedeki kurumların vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmesi için, birbirleriyle olan bağlantılarını en iyi şekilde yürütmeleri konusunda talimat veren Kaymakam Murat Mete, kurumların tek düşüncesinin vatandaşa hizmet olması gerektiğini belirterek, kurumlardaki çalışanlara başarılar diledi. - BATMAN

Sason Kaymakamı Mete, kurumlarda incelemelerde bulundu

Sason Kaymakamı Mete, kurumlarda incelemelerde bulundu

Sason Kaymakamı Mete, kurumlarda incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Bergen Seda Sayan Mustafa Keser
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sason Kaymakamı Mete, kurumlarda incelemelerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 10:31:30. #1.11#