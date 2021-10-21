KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Şaşkın maymun sahibine zor anlar yaşattı

Evden kaçan maymun, balkon demirlerinde yakalandı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde evden kaçtığı öğrenilen maymun, sahibine zor anlar yaşattı. Vatandaşlar tarafından çekilen görüntüde maymunun sahibi olduğu ileri sürülen vatandaş, balıkçı ağıyla maymunu balkon demirlerinde yakaladı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde bulunan maymun bir anda açık bırakılan pencereden kaçtı. Sahibinin peşinden koştuğu maymun korkunca, balkon demirlerine tutunup kaçmak istedi. Vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan maymunu, uzun sopalı balık ağıyla yakalayan vatandaş evin içine aldı. O anlar vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.