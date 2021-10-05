'Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı'nın provaları tamamlandı - Haberler
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"Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı"nın provaları tamamlandı

AA / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Nahçıvan'da icra edilecek Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı'ının provalarının başarıyla tamamlandığını bildirdi.

ORDU (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Nahçıvan'da icra edilecek Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı'ının provalarının başarıyla tamamlandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "3'üncü Ordu Komutanlığımız ile Azerbaycan Nahçıvan Ordu Komutanlığı unsurlarının katılımıyla Nahçıvan'da gerçekleşecek Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı'nın provaları başarıyla icra edildi." ifadesi yer aldı.

Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı nın provaları tamamlandı

Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı nın provaları tamamlandı

Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı nın provaları tamamlandı

AA / Ömer Olcay - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı'nın provaları tamamlandı - Haberler
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