"Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı"nın provaları tamamlandı
AA / Ömer Olcay - Haberler | Güncel
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Nahçıvan'da icra edilecek Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı'ının provalarının başarıyla tamamlandığını bildirdi.
ORDU (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Nahçıvan'da icra edilecek Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı'ının provalarının başarıyla tamamlandığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "3'üncü Ordu Komutanlığımız ile Azerbaycan Nahçıvan Ordu Komutanlığı unsurlarının katılımıyla Nahçıvan'da gerçekleşecek Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı'nın provaları başarıyla icra edildi." ifadesi yer aldı.