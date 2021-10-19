Şarkışla'da "Sivas için kitap vakti" etkinliği düzenlendi - Haberler
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Şarkışla'da "Sivas için kitap vakti" etkinliği düzenlendi

AA / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel
Şarkışla'da

Sivas Valiliğinin himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Sivas İçin Kitap Vakti" etkinliği kapsamında Şarkışla ilçesinde öğrenciler kitap okudu.

ŞARKIŞLA, SİVAS (AA) - Sivas Valiliğinin himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Sivas İçin Kitap Vakti" etkinliği kapsamında Şarkışla ilçesinde öğrenciler kitap okudu.

Cumhuriyet İlkokulu'ndaki okuma etkinliğine, Kaymakam Gökhan Dolaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen de katıldı.

Ergen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Salgın süreci boyunca evlerimizde ailelerimizle yaptığımız etkinliği artık okullarımızda devam ettireceğiz." dedi.

Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle öğrencilerin adreslerine binlerce kitap gönderildiğini aktaran Ergen, "Okuma saatimiz yıl boyunca evlerimizde keyifle devam etti. Bugünden sonra da artık okullarımızda okuma alışkanlığının kazandırılması ve hayat boyu devam edecek bir beceriye dönüştürülmesi amacıyla haftada bir gün yıl boyunca devam edecek." diye konuştu.

Şarkışla'da Sivas için kitap vakti etkinliği düzenlendi

Şarkışla'da Sivas için kitap vakti etkinliği düzenlendi

AA / Kemal Erdoğmuş - Son Dakika Haberleri
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