Şarkışla'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği düzenlendi

ŞARKIŞLA, SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine döner ikram edildi.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ile Milli Eğitim şube müdürleri katıldı.

İlçede eğitimin her alanında öğrencileri yetiştirmenin gayreti içerisinde olduklarını belirten Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, "Mevlid-i Nebi Haftası tüm ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de çeşitli etkinliklerle anılacak. Okulumuzda Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle ikramımız oluyor. Mevlid-i Nebi haftasının tüm dünyaya, ülkemize ve ilçemize huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum." dedi.

Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Halid Seyfullah Aydoğan ise etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik sonunda Kaymakam Gökhan Dolaş da okulun özel eğitim sınıfında öğrenim gören çocuklarla bir süre sohbet ederek etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.