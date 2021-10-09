Şarkılar Bizi Söyler konukları kim? 9 Ekim Şarkılar Bizi Söyler canlı izle! Şarkılar Bizi Söyler kim var? Ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Şarkılar Bizi Söyler konukları! 9 Ekim Şarkılar Bizi Söyler'de kim var? Şarkılar Bizi Söyler hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta? soruları ve başlıkları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Müzik şöleni yaşatan programın 16. yeni bölüm konukları merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta birbirinden başarılı konuklar ile ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler'in 9 Ekim konukları kimler? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Kanal D ekranlarının müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, her hafta farklı bir sanatçının şarkılarını tema ediniyor. Konuklarla birlikte o sanatçının şarkıları seslendiriliyor ve keyifli sohbetler ediliyor. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla Şarkılar Bizi Söyler ekranlara geliyor. Kanal D'ekrana geliyor.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde 90'lar Türkçe Pop şarkıları söylenecek. Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları Eser Yenenler, Çelik, Metin Arolat ve Ege oluyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

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