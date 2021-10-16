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Şarkılar Bizi Söyler konuğu Ankaralı Coşkun kimdir? Ankaralı Coşkun kaç yaşında?

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Şarkılar Bizi Söyler konuğu Ankaralı Coşkun kimdir? Ankaralı Coşkun kaç yaşında?

Kanal D ekranlarının sevilen müzik programı Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Ankaralı Coşkun araştırılıyor. Peki, Şarkılar Bizi Söyler Ankaralı Coşkun kimdir, kaç yaşında? Ankaralı Coşkun nereli, mesleği nedir? Ankaralı Coşkun hayatı ve biyografisi nedir?

ANKARA (Haberler.com) - Ünlü sanatçı Ankaralı Coşkun Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor. Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Ankaralı Coşkun merak edildi. Peki, Şarkılar Bizi Söyler Ankaralı Coşkun kimdir, kaç yaşında? Ankaralı Coşkun nereli, mesleği nedir? Ankaralı Coşkun hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER ANKARALI COŞKUN KİMDİR?

Ankaralı Coşkun 20 Nisan 1977 yılında dünyaya geldi. Ankaralı Coşkun'un müzikle tanışması anne karnında başladı. Babası Ali Direk, hem çok iyi bir bağlama virtüözü, hem de birçok sanatçının okuduğu eserlerin sahibi. Babasına da müzik aşkı yine çok usta bir virtüöz olan dedesi Haydar Direk'ten intikal etmiştir.

43 yaşında olan Ankaralı Coşkun, İlk albümünü 19 yaşında çıkaran Coşkun Direk 2013-2014 yıllarının en popüler şarkılarından biri olan Ankara2nın Bağları" şarkısıyla tanınmıştır. Ankara'nın Bağları türküsü 2013 ve 2014 yılında Google arama motorunda tüm dünyada en çok aranan ilk 10 eseri arasında yer aldı ve "Med Cezir", "Kardeş Payı" olmak üzere bir çok dizide dizi müziği olarak kullanıldı.

Orhan Gencebay ve Neşet Ertaş'ın ustası olan Bayram Aracı'nın torunu olan Ankaralı Coşkun'unbağlama ile ilk tanışması 5 yaşında gerçekleşmiştir. Her gece bağlama çalan babasından daha bebekken bağlamayı alıp çalmaya başlayan Ankaralı Coşkun o günlerden bugünlere vazgeçemediği tek şey bağlaması olmuştur.

5 yaşında iken eline aldığı bağlama ile "Zühtü" türküsünü çalmaya başlayan Ankaralı Coşkun, henüz 8 yaşındayken babasıyla birlikte düğünlerde saz çalıp türküler okumaya başladı.

Yaşıtları sokakta oyun oynarken o geceleri düğünlerde türküler söyler, gündüzleri de bugünlerde ustalık mertebesine ulaştığı bağlamasını daha iyi çalabilmek adına saatlerce ders çalışıyordu.

Ankaralı Coşkun 1996 yılında ilk albümünü çıkardı.

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