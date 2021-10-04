SARIYER'DE TÜRKAN ŞORAY'IN ADINI TAŞIYAN OKUL YENİLENDİ - Haberler
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SARIYER'DE TÜRKAN ŞORAY'IN ADINI TAŞIYAN OKUL YENİLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SARIYER'de oyuncu Türkan Şoray'ın adını taşıyan ilkokul, İBB ve Sarıyer Belediyesi iş birliği ile yenilendi.

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - SARIYER'de oyuncu Türkan Şoray'ın adını taşıyan ilkokul, İBB ve Sarıyer Belediyesi iş birliği ile yenilendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Türkan Şoray yenilenen okulu birlikte ziyaret etti. Ziyarette Size, çocuklarımız adına nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum diyen Şoray'a İmamoğlu, İsminizin olduğu her yere koşarız yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sarıyer Rumelihisarüstü Mahallesi'ndeki Türkan Şoray İlkokulu'nu, pandemi döneminde yeniden inşa etti. İBB ve Sarıyer Belediyesi iş birliği ile yenilenen okul, yeni eğitim-öğretim dönemi ile birlikte hizmet vermeye başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Türk sinemasının Sultan lakaplı oyuncusu Türkan Şoray ile birlikte yenilenen okulu ziyaret etti. İmamoğlu, Genç ve Şoray'ı misafir eden okul müdürü Didem Tosun, 10 derslikte ve biri özel eğitim kapsamındaki 3 ana sınıfında toplam 270 öğrencileri olduğunu belirtti.

ŞORAY ONLARIN OKUMAK KADAR KOŞMAK, EĞLENMEK DE HAKLARI

Okulun yenilendikten sonraki halini ilk defa gören Şoray, Size, çocuklarımız adına nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Çocuklar şimdi burada rahat rahat koşacaklar. Çünkü onların okumak kadar koşmak, eğlenmek de hakları. Onun için bu bahçe, onlar için çok çok iyi oldu. Çok teşekkür ediyoruz dedi. İmamoğlu Şoray'a İsminizin olduğu her yere koşarız yanıtını verdi. Daha sonra İmamoğlu, Genç ve Şoray birlikte okulu gezdi. Okul girişinde adına düzenlenen köşeyi gören Şoray, utandığını dile getirdi.

TÜRKİYE'NİN GURUR DUYDUĞU BİR SANATÇI

Türkan Şoray Okulu'nun, 70'li yıllarda yapılmış değerli bir eğitim kurumu olduğunu belirten İmamoğlu, Tabii Türkan Şoray Hanımefendi'nin o güzel yüreğinin bir başka yansıması, eğitime katkı sunması muazzam bir şey. Sanatçı böyle bir şey. Türkiye'nin gurur duyduğu bir sanatçı. Bugün hem ilkokulu hem ortaokulu hem anaokulu burada. Daha önceki bina, biraz sıkıntıdaydı diye konuştu.

SARIYER'DE TÜRKAN ŞORAY'IN ADINI TAŞIYAN OKUL YENİLENDİ

SARIYER'DE TÜRKAN ŞORAY'IN ADINI TAŞIYAN OKUL YENİLENDİ

SARIYER'DE TÜRKAN ŞORAY'IN ADINI TAŞIYAN OKUL YENİLENDİ

SARIYER'DE TÜRKAN ŞORAY'IN ADINI TAŞIYAN OKUL YENİLENDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: SARIYER'DE TÜRKAN ŞORAY'IN ADINI TAŞIYAN OKUL YENİLENDİ - Haberler
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