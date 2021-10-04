SARIYER'DE TÜRKAN ŞORAY'IN ADINI TAŞIYAN OKUL YENİLENDİ

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - Melike YAZGILI/ SARIYER'de oyuncu Türkan Şoray'ın adını taşıyan ilkokul, İBB ve Sarıyer Belediyesi iş birliği ile yenilendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Türkan Şoray yenilenen okulu birlikte ziyaret etti. Ziyarette "Size, çocuklarımız adına nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum" diyen Şoray'a İmamoğlu, "İsminizin olduğu her yere koşarız" yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sarıyer Rumelihisarüstü Mahallesi'ndeki Türkan Şoray İlkokulu'nu, pandemi döneminde yeniden inşa etti. İBB ve Sarıyer Belediyesi iş birliği ile yenilenen okul, yeni eğitim-öğretim dönemi ile birlikte hizmet vermeye başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Türk sinemasının "Sultan" lakaplı oyuncusu Türkan Şoray ile birlikte yenilenen okulu ziyaret etti. İmamoğlu, Genç ve Şoray'ı misafir eden okul müdürü Didem Tosun, 10 derslikte ve biri özel eğitim kapsamındaki 3 ana sınıfında toplam 270 öğrencileri olduğunu belirtti.

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