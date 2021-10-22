Sarıyer'de silahla vurularak yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

SARIYER, İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de bir iş yerinin önünde tartıştıkları kişi tarafından silahla vurularak yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ferahevler Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin önünde 4 kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.B. isimli şüpheli, silahla C.Ş. ve M.Ş'yi vurarak yaraladı.

Haber edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şüpheli B.B'yi olaydan kısa bir süre sonra gözaltına alan polis ekipleri, kavganın yaşandığı yere şerit çekerek önlem aldı ve incelemede bulundu.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.