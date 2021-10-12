Sarıyer'de silah imalathanesine baskın

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri Huzur Mahallesi Menderes Caddesi'nde bulunan depoya baskın düzenledi. Silah imalathanesine çevrilen depoda çok sayıda silah ve silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirilirken, olayla ilgili olarak H.P. ve S.G. gözaltına alındı. Şüpheliler polis merkezinde yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Yılmaz Okur - Son Dakika Haberleri