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Sarıyer'de silah imalathanesine baskın

Demirören Haber Ajansı / Yılmaz Okur - Haberler | Güncel
Sarıyer'de silah imalathanesine baskın

SARIYER'de silah imalathanesi olarak kullanılan depoya düzenlenen baskında çok sayıda silah ve silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - SARIYER'de silah imalathanesi olarak kullanılan depoya düzenlenen baskında çok sayıda silah ve silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri Huzur Mahallesi Menderes Caddesi'nde bulunan depoya baskın düzenledi. Silah imalathanesine çevrilen depoda çok sayıda silah ve silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirilirken, olayla ilgili olarak H.P. ve S.G. gözaltına alındı.  Şüpheliler polis merkezinde yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


- İstanbul

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