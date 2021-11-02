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Sarıyer'de panelvan takla attı, sürücüsü yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Yılmaz Okur - Haberler | Güncel
Sarıyer'de panelvan takla attı, sürücüsü yaralandı

SARIYER'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan yol kenarındaki ağaçlara çarparak takla attı.

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - SARIYER'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan yol kenarındaki ağaçlara çarparak takla attı. Yoldan geçenler tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Demirciköy Yolu Sazlıdere Sokak'ta meydana geldi. Ömer Karakuş'un kullandığı 34 DD 9375 plakalı panelvan, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Araç, yol kenarındaki ağaçlara çarparak takla attı. Yoldan geçerken kazayı gören diğer sürücüler, sıkışan Ömer Karakuş'un yardımına koştu. Araçtan çıkarılan Karakuş yere serilen kartona yatırılıp, üzeri battaniye ile örtüldü. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kazanın olduğu yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


- İstanbul
Sarıyer'de panelvan takla attı, sürücüsü yaralandı

Sarıyer'de panelvan takla attı, sürücüsü yaralandı

Sarıyer'de panelvan takla attı, sürücüsü yaralandı

Sarıyer'de panelvan takla attı, sürücüsü yaralandı

Sarıyer'de panelvan takla attı, sürücüsü yaralandı

Sarıyer'de panelvan takla attı, sürücüsü yaralandı

Sarıyer'de panelvan takla attı, sürücüsü yaralandı

Sarıyer'de panelvan takla attı, sürücüsü yaralandı

Sarıyer'de panelvan takla attı, sürücüsü yaralandı

Sarıyer'de panelvan takla attı, sürücüsü yaralandı

Sarıyer'de panelvan takla attı, sürücüsü yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Yılmaz Okur - Son Dakika Haberleri
Sürücü, polis memuru çıktı!

Sürücü, polis memuru çıktı!
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