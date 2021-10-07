SARIYER'DE OTOMOBİLİN İSTİNAT DUVARINA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA - Haberler
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SARIYER'DE OTOMOBİLİN İSTİNAT DUVARINA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SARIYER'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil istinat duvarına çarparak durdu.

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - SARIYER'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil istinat duvarına çarparak durdu. Hurdaya dönen otomobilin kadın sürücüsünün yardımına vatandaşlar koştu. Otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 13.00 sıralarında Maden Mahallesi, Boğazkent Caddesi üzerinde meydana geldi. İsminin Fatma olduğu öğrenilen sürücünün kullandığı 34 RM 3023 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durdu. İstinat duvarı kısmen yıkılırken, otomobil hurdaya döndü. Otomobil içinde sıkışan sürücünün yardımına çevredekiler koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kadını olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin hızla ilerleyerek istinat duvarına çarptığı görülüyor.

SARIYER'DE OTOMOBİLİN İSTİNAT DUVARINA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

SARIYER'DE OTOMOBİLİN İSTİNAT DUVARINA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

SARIYER'DE OTOMOBİLİN İSTİNAT DUVARINA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

SARIYER'DE OTOMOBİLİN İSTİNAT DUVARINA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: SARIYER'DE OTOMOBİLİN İSTİNAT DUVARINA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA - Haberler
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