Sarıyer'de önce sevdi, sonra alıp gitti; köpeği çalan kadın kamerada

Olay, 2 Ekim Cumartesi günü Maslak Mahallesi Anka Sokak'ta bulunan taksi durağının önünde meydana geldi. İddiaya göre taksicilik yapan Ahmet İlçin'e ait 'Hera' isimli iki aylık yavru köpek hava alması için dışarı çıkarıldıktan bir müddet sonra ortadan kayboldu. Köpeğin sahibi ve arkadaşları çevrede yaptıkları tüm aramalara rağmen köpeği bulamadı. Çevrede bulunan bir sitenin güvenlik kameralarını inceleyen İlçin, gördükleri karşısında şok yaşadı. Görüntülerde taksi durağının önünde oynayan Hera'ya yaklaşan bir kadın, köpeği bir müddet sevdi. Ardından etrafa bakınıp kimsenin olmadığını fark eden kadın köpeği kucağına alarak uzaklaştı. Ahmet İlçin karakola giderek köpeğini çalan kadından şikayetçi oldu. Görüntüleri incelemeye alan polis köpeği çalan kadının kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

"SANKİ ÇOCUĞUMDAN BİRİSİ KAYBOLMUŞ GİBİ ÇOK ÜZÜLÜYORUM"