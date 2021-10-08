Sarıyer'de önce sevdi, sonra alıp gitti; köpeği çalan kadın kamerada - Haberler
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Sarıyer'de önce sevdi, sonra alıp gitti; köpeği çalan kadın kamerada

Demirören Haber Ajansı / Yılmaz Okur - Haberler | Güncel
Sarıyer'de önce sevdi, sonra alıp gitti; köpeği çalan kadın kamerada

SARIYER'de bir kadın, Ahmet İlçin isimli taksicinin durak önünde oynayan 'Hera' isimli köpeğini çaldı.

SARIYER'de bir kadın, Ahmet İlçin isimli taksicinin durak önünde oynayan 'Hera' isimli köpeğini çaldı. İlçin, köpeği çalan kadından şikayetçi olurken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 Ekim Cumartesi günü Maslak Mahallesi Anka Sokak'ta bulunan taksi durağının önünde meydana geldi. İddiaya göre taksicilik yapan Ahmet İlçin'e ait 'Hera' isimli iki aylık yavru köpek hava alması için dışarı çıkarıldıktan bir müddet sonra ortadan kayboldu. Köpeğin sahibi ve arkadaşları çevrede yaptıkları tüm aramalara rağmen köpeği bulamadı. Çevrede bulunan bir sitenin güvenlik kameralarını inceleyen İlçin, gördükleri karşısında şok yaşadı. Görüntülerde taksi durağının önünde oynayan Hera'ya yaklaşan bir kadın, köpeği bir müddet sevdi. Ardından etrafa bakınıp kimsenin olmadığını fark eden kadın köpeği kucağına alarak uzaklaştı.  Ahmet İlçin karakola giderek köpeğini çalan kadından şikayetçi oldu. Görüntüleri incelemeye alan polis köpeği çalan kadının kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

"SANKİ ÇOCUĞUMDAN BİRİSİ KAYBOLMUŞ GİBİ ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

Ahmet İlçin, "Karakola gidip şikayetçi olduktan sonra kayıtlara baktık. Mavi kabanlı bir kadın köpeği görüyor, seviyor. Sağına soluna bakıyor, ondan sonra alıp götürüyor aşağıya doğru. Kadını hiç görmedim daha önce. Daire sakinlerine de benzemiyor. Oraya gelen bir temizlikçi, bakıcı veya bir misafir de olabilir. Daire sakini de olabilir. Bugüne kadar çevre sitelerine baktık. Bize yakın bütün sitelere baktık, bulamadık. Karakola da şikayetçi olduk. Ben bugüne kadar hiç köpek beslemedim, 42 yaşındayım. Ama bu yavruyu sahiplendikten sonra içimde hayvan sevgisi artı. Bir çocuğummuş gibi. Benim üç tane çocuğum var. Sanki çocuklarımdan birisi kaybolmuş gibi çok üzülüyorum. Duraktaki arkadaşlar da çok üzülüyor. Daire sakinleri de sevenler her gün gelip soruyorlar. Onlar da çok seviyor. Bekliyoruz böyle inşallah gelecek" dedi.


- İstanbul
Sarıyer'de önce sevdi, sonra alıp gitti; köpeği çalan kadın kamerada

Sarıyer'de önce sevdi, sonra alıp gitti; köpeği çalan kadın kamerada

Sarıyer'de önce sevdi, sonra alıp gitti; köpeği çalan kadın kamerada

Sarıyer'de önce sevdi, sonra alıp gitti; köpeği çalan kadın kamerada

Sarıyer'de önce sevdi, sonra alıp gitti; köpeği çalan kadın kamerada

Demirören Haber Ajansı / Yılmaz Okur - Son Dakika Haberleri
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