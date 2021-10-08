Sarıyer'de köpek hırsızlığı kamerada

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Sarıyer'de taksi durağı işletmecinin 2 aylık yavru köpeğinin çalınma anı saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde, genç kadının önce sevdiği daha sonra kucağına alarak rahat bir şekilde yürüdüğü dikkat çekti.

Olay, 2 Ekim Cumartesi Sarıyer Maslak'ta bulunan lüks bir sitenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitenin taksi durağını işleten Ahmet İlçin 2 ay önce yavru bir köpek sahiplendi. Hera isimli köpeğini durağa getiren İlçin, dolaşması için serbest bıraktı. Bir süre sonra köpeğini göremeyen Ahmet İlçin, durağa gelen müşteriye sordu. Müşterinin köpeği bir kadının kucağında gördüğünü söylemesinin üzerine karakola giderek ihbar da bulundu. Kadının köpeği çalma anı da saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde, genç bir kadının siteden çıktığı, Hera'yı fark edip sevdiği, daha sonra birkaç dakika etrafa bakınarak köpeği kucağına aldığı ve sakince yürüdüğü görüldü.

Köpeğinin üzüntüsünü yaşayan Ahmet İlçin, " Ben duraktaydım, köpeğimi dışarıya hava alması için çıkarmıştım. O ara buralarda oynuyordu ben de içeride kahvaltı yapıyordum. O ara bir kadın geldi içeriye taksi için yardımcı olmamı istedi. Ben de o ara köpeği etrafımda göremeyince kadına sordum ki ufak bir köpek gördünüz mü civarda? Kadında yukarıda bir kadın köpekle ilgileniyordu dedi. Koşa koşa gittim baktım Hera yoktu. Siteye, güvenliklerine sordum hiç biri görmemişler. Sonra ben siteye haber verdim. Köpeğimle ilgili hırsızlık olduğunu söyledim. Karakola gidip şikayetçi olmamı söylediler. Şikayetçi olduktan sonra kamera kayıtlarından gördük ki bir kadın tarafından çalındığını fark ettik. Kadın ilk önce köpeği seviyor sağına soluna bakıyor. Bayağı bir ilgileniyor. Ondan sonra alıp kucaklayıp götürüyor. Hera'yı çok seviyordum. O çocuğum gibiydi. Yani durağında ayrıca site sakinleri tarafından da çok sevilen bir köpekti. Çok üzgünüz bir an önce yetkililer tarafından bulunmasını istiyoruz" dedi. - İSTANBUL