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Sarıyer'de istinat duvarına çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücü yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Yılmaz Okur - Haberler | Güncel
Sarıyer'de istinat duvarına çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücü yaralandı

SARIYER'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil istinat duvarına çarparak durdu.

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - SARIYER'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil istinat duvarına çarparak durdu. Hurdaya dönen otomobilin kadın sürücüsünün yardımına vatandaşlar koştu. Otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza saat 13.00 sıralarında Maden Mahallesi, Boğazkent Caddesi üzerinde meydana geldi. İsminin Fatma olduğu öğrenilen sürücünün kullandığı 34 RM 3023 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durdu. İstinat duvarı kısmen yıkılırken, otomobil hurdaya döndü. Otomobil içinde sıkışan sürücünün yardımına çevredekiler koştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kadını olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.


- İstanbul
Sarıyer'de istinat duvarına çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücü yaralandı

Sarıyer'de istinat duvarına çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücü yaralandı

Sarıyer'de istinat duvarına çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücü yaralandı

Sarıyer'de istinat duvarına çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücü yaralandı

Sarıyer'de istinat duvarına çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücü yaralandı

Sarıyer'de istinat duvarına çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücü yaralandı

Sarıyer'de istinat duvarına çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücü yaralandı

Sarıyer'de istinat duvarına çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücü yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Yılmaz Okur - Son Dakika Haberleri
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