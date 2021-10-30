Sarıyer açıklarında makine arızası yapan 2 tekne kurtarıldı

SARIYER, İSTANBUL (AA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sarıyer önlerinde makine arızası yapan ve içinde 3 kişi bulunan iki teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sarıyer önlerinde makine arızası yapan ve içinde 3 kişinin bulunduğu 2 tekne, KEGM-8 botumuzca yedeklenerek Rumelifeneri'ne emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Haberi Kaydet