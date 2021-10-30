Sarıyer açıklarında makine arızası yapan 2 tekne kurtarıldı - Haberler
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Sarıyer açıklarında makine arızası yapan 2 tekne kurtarıldı

AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel
Sarıyer açıklarında makine arızası yapan 2 tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sarıyer önlerinde makine arızası yapan ve içinde 3 kişi bulunan iki teknenin kurtarıldığını bildirdi.

SARIYER, İSTANBUL (AA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sarıyer önlerinde makine arızası yapan ve içinde 3 kişi bulunan iki teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sarıyer önlerinde makine arızası yapan ve içinde 3 kişinin bulunduğu 2 tekne, KEGM-8 botumuzca yedeklenerek Rumelifeneri'ne emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri
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