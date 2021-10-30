Sarıkamış'taki satış yerleri ve tamircilerde "kış lastiği" yoğunluğu - Haberler
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Sarıkamış'taki satış yerleri ve tamircilerde "kış lastiği" yoğunluğu

AA / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel
Sarıkamış'taki satış yerleri ve tamircilerde

Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından sürücüler araçlarına kış lastiği taktırmak için satış yerleri ve tamircilerde yoğunluk oluşturdu.

Sarıkamış ilçesinde etkili olan Kar yağışının ardından sürücüler araçlarına kış lastiği taktırmak için satış yerleri ve tamircilerde yoğunluk oluşturdu.

Lastik tamircisi Hakan Ögel, kar yağışı sonrası yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

Araçlara kışlık lastik takmak için yoğun mesai yaptıklarını ifade eden Ögel, "Kar yağdı ekmek teknesi açıldı." dedi.

Sürücü Ercan Toksoy ise bu yıl kar yağışının erken başladığını belirterek, "Karın yağmasını beklemiyorduk aniden kar yağdı. Biz de yazlık lastikleri çıkarıp kışlık lastikleri takıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Hüseyin Demirci - Son Dakika Haberleri
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