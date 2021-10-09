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Sarıkamış buz kesti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kars genelinde yağan kar ile hava sıcaklıkları büyük ölçüde düştü.

KARS (İHA) - Kars genelinde yağan kar ile hava sıcaklıkları büyük ölçüde düştü.

Sarıkamış ilçesinde termometreler gece eksi 10 dereceyi gösterdi. 3 bin 650 rakımda bulunan ormanlarda sarıçam ağaçları kırağı tuttu.

Fotoğraf tutkunları ise bu durumu fırsat bildi…

01.52 – 02.08 Beyaz çiçek açan çam ağaçlarını görüntüleye fotoğrafçılar, Sarıkamış'ta Ekim ayında böyle bir hadisenin daha önce hiç yaşanmadığına dikkat çekti.

Sarıkamış buz kesti

Sarıkamış buz kesti

Sarıkamış buz kesti

Sarıkamış buz kesti
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