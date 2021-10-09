Sarıkamış buz kesti

KARS (İHA) - Kars genelinde yağan kar ile hava sıcaklıkları büyük ölçüde düştü.

Sarıkamış ilçesinde termometreler gece eksi 10 dereceyi gösterdi. 3 bin 650 rakımda bulunan ormanlarda sarıçam ağaçları kırağı tuttu.

Fotoğraf tutkunları ise bu durumu fırsat bildi…

01.52 – 02.08 Beyaz çiçek açan çam ağaçlarını görüntüleye fotoğrafçılar, Sarıkamış'ta Ekim ayında böyle bir hadisenin daha önce hiç yaşanmadığına dikkat çekti.