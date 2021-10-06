Sarıkamış beyaza büründü

KARS (İHA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı. Kristal kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, Sarıkamış'ta kendini gösterdi. Akşam başlayan kristal kar yağışı bir anda etrafı beyaza bürüdü. Giderek artan ve lapa lapa yağan kar, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Sarıkamış Kayak Merkezinde bulunan Kayı Snow Otel Genel Müdürü Mehmet Saraçoğlu, mevsimin ilk karının yağdığını söyledi. Saraçoğlu, "Şu anda 2600 rakımlı Sarıkamış Bayrak Tepedeyiz. Yılın ilk karı yağmaya başladı. İnşallah bu yıl güzel bir sezon geçiririz. Hayırlı olsun" dedi.