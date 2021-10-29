Sarıgül: Olağanüstü şartlar yoksa seçimlerin zamanında yapılmasını arzu ederiz

PAMUKKALE, DENİZLİ (DHA) - TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de sıcak hava balonu ile uçuş yaptı. Yerden 800 metre yükseklikte basın açıklaması yapan Sarıgül, vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Sarıgül, "Biz parti olarak yapılacak bütün seçimlere hazırız. Türkiye'de olağanüstü şartlar yoksa seçimlerin normal zamanında yapılmasını arzu ederiz" dedi.

TDP lideri Mustafa Sarıgül, bir dizi ziyaret ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Denizli'ye geldi. Sarıgül programına, doğal güzelliğiyle dünyanın dört bir yanından turistleri ağırlayan Pamukkale'yi ziyaret ederek başladı. Burada beraberindeki partililerle birlikte Türk bayrağı asılı sıcak hava balonuna binen Sarıgül, 'beyaz cennet' olarak adlandırılan Pamukkale'yi metrelerce yükseklikten izledi.

Demokratik parlamenter sistemden yana olduklarını kaydeden Sarıgül şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımızın bağımsız olmasını istiyoruz. Ortak akla önem vermemiz lazım. Öğrenciler karnesini her senenin sonunda alır. Siyasiler de karnesini 4 senenin sonunda alır. Seçimlere 1,5 sene var. Biz seçimlerin normal zamanında yapılmasını isteriz. 20 yıllık bir iktidar var. Süresi dolmuştur. Bir değişime ihtiyaç var. İktidarlar da mevsim gibidir, zamanı gelince değişir. O zamanı beklemek lazım. Biz parti olarak yapılacak bütün seçimlere hazırız. Türkiye'de olağanüstü şartlar yoksa seçimlerin normal zamanında yapılmasını arzu ederiz."