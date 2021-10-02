Sarıgül: 5 T ülkemizin kurtuluşu olacak - Haberler
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Sarıgül: 5 T ülkemizin kurtuluşu olacak

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Haberler | Güncel
Sarıgül: 5 T ülkemizin kurtuluşu olacak

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kocaeli Kartepe'de parti meclisi ile 3 günlük kampa girdi.

KOCAELİ (DHA) - TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kocaeli Kartepe'de parti meclisi ile 3 günlük kampa girdi. Sarıgül, "5 T formülümüz var. Turizm, tarım, teknoloji, tekstil ve tasarruf. 5 T ülkemizin kurtuluşu olacak" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 50 kişilik parti meclisi ile Kartepe'de bulunan otelde kampa girdi. Mustafa Sarıgül, "5 T formülümüz var. Turizm, tarım, teknoloji, tekstil ve tasarruf. 5 T ülkemizin kurtuluşu olacak. Ülkemizde turizm, tarım, teknoloji, tekstili muhteşem noktaya getirmeyi biz sağlayacağız. Onlara bir de tasarrufu ilave ettiğimiz zaman inanınki muhteşem bir noktada olacağız. Bakıyoruz bu güzel Kartepe'ye kim var, kimse yok. Burası cıvıl cıvıl olmalı, kışın kış sporları ile muhteşem olmalı yazın da binlerce emeklimiz doğa turizmi ile coşmalı" dedi.

'BEYİN GÖÇÜNÜ ENGELLEYEN PARTİ OLACAĞIZ'

Türkiye'nin en büyük petrollerinden bir tanesinin tarım olduğunu belirten Sarıgül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye Değişim Partisi iktidarında tarıma çok önem vereceğiz. Çiftçilerimiz ne ekiyor ne biçiyorsa teşvik ederek alım garantisi vereceğiz. Turizm 3 tarafı denizlerle çevrili, doğa turizmi muhteşem, Karadeniz'imiz muhteşem ve sayısız güzelliklerimiz var. Ağrı Dağı başka bir şey. Everest Tepesi'ne çıkmak için insanlar nerelerden geliyor. Ağrı Dağı, Everest'ten daha güçlü, kimse buraya çıkmıyor. Türkiye'nin tanıtıma ihtiyacı var. Biz turizmde muhteşem bir çalışma yapacağız. Teknoloji konusunda ise iki çok önemli Türk doktorumuzu kutluyorum. Gittiler BioNTech aşısını Almanya'da buldular. Laboratuvar, teknoloji imkanlarını arttırsaydın onlara bir ön finans verseydik aynı aşıyı burada bulacaklardı. Muazzam katkıları olacaktı. Türkiye Gelişim Partisi olarak beyin göçünü önleyen parti inşallah biz olacağız."

'TASARRUFA BÜYÜK ÖNEM VERECEĞİZ'

Tekstil konusunda ise Alman, Fransız ve İtalyanların dünyaca ünlü markaları olduğunu ifade eden Sarıgül, "Türkiye'mizin tekstilde bir markası yok. Tekstilde bir numaralı olmamız lazım. Dolaşıyorum marka Almanların, İtalyanların, ABD'lerin markası Türkiye'de yapıyor. Tasarrufu sağlayacağız ve savurganlığı yüzde 100 önleyeceğiz. Ankara'ya bakıyorum, geçen gün büyük devasa kamu binalarında değil, Ankara'nın gücü demokrasi, sağlık, kültürde olmalı. Siz büyük devlet binaları yaparak güçlü olamazsınız. O nedenle o binalarda sabaha kadar ışıklar yanıyor. O bina içerisindeki ruhu aydınlatacağız ama gece savurganlığı önleyip tasarruf tedbirlerini alacağız. Tasarrufa büyük önem vereceğiz" diye konuştu.


Sarıgül: 5 T ülkemizin kurtuluşu olacak

Sarıgül: 5 T ülkemizin kurtuluşu olacak

Sarıgül: 5 T ülkemizin kurtuluşu olacak

Sarıgül: 5 T ülkemizin kurtuluşu olacak

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