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Sarıgöl'ün dev yatırımı tam gaz devam

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Sarıgöl'ün dev yatırımı tam gaz devam

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün Sarıgöl ilçesinde hayata geçireceği 30 Milyon TL yatırım bedelli Atıksu Arıtma Tesisinin inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Atıksu Arıtma Tesisi olmayan ilçe kalmayacak hedefi ile Atıksu Arıtma Tesisleri yatırımlarını hızla sürdürüyor. İdarenin 30 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiği Sarıgöl Atıksu Arıtma Tesisi'nin inşaatında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarıgöl'ün tüm nüfusunun, Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt mahallesi ve civardaki 17 mahallenin de faydalanacağı tesisin deşarj hattı bitti. Kollektör hattında imalat çalışmaları devam ediyor. Gediz'in temizlenmesinde büyük öneme sahip olacak ve günlük 2 bin 800 metreküp evsel atıksu arıtabilecek kapasiteye sahip tesisin, planlanan tarihten önce bitirilmesi hedefleniyor.

İlçe için önemli bir yatırım

Çalışmalar hakkında bilgi veren MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, "Sarıgöl ilçemizde 30 Milyon TL yatırım bedeli ile hayata geçirilen Atıksu Arıtma Tesisimizde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çanakçı mahallesinin kanalizasyon hattı yeni yapılan hattımıza bağlandı. Kollektör hattındaki çalışmalar devam ediyor. Deşarj hattı bitti.Trafo ve bekçi binalarının seramik kaplamaları başladı. Çamur susuzlaştırma binasının sıvası devam ediyor. İdare binasının kolon betonları döküldü. Blower binasının betonarme imalatı bitti.Anaerobik havuzun perde betonları bitti. Havalandırma ve çökeltim havuzu imalatı başladı. Diğer tüm havuzların radye betonları döküldü ve perde demirleri bağlandı. Hedefimiz sözleşmedeki süresinden daha önce bitirerek bir an önce işletmeye almak" dedi.

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