Sarıgöl'de trafik denetimleri arttı

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler artarak devam ediyor.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla başlattığı sıkı denetimlere devam ediyor. Sarıgöl ilçesinde yapılan denetlemeler sonunda toplam 795 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Araç sürücüleri farklı konularda bilgilendirildi.

Taksi şoförlerinin uyması gereken kurallar ile ilgili olarak da bilgilendirme ve broşür dağıtımı yapıldı. Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği görevlilerince ayrıca Dört Eylül İlkokulunda 'Trafik ve yaya kuralları' konulu eğitim ve seminer verildi.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ilçenin huzur ve güveni için denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti. - MANİSA