Sarıgöl'de hakkında arama kaydı bulunan bir kişi tutuklandı - Haberler
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Sarıgöl'de hakkında arama kaydı bulunan bir kişi tutuklandı

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel
Sarıgöl'de hakkında arama kaydı bulunan bir kişi tutuklandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde uyuşturucu kullandıkları şüphesiyle yakalanan 3 kişiden hakkında yakalama kararı bulunan biri tutuklandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde uyuşturucu kullandıkları şüphesiyle yakalanan 3 kişiden hakkında yakalama kararı bulunan biri tutuklandı.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmada ilçede denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları A.C.Ö, F.K. ve C.B.Z'nin üst aramasında 1,5 gram esrar ile 1 gram metamfetamin ele geçirdi.

Şüpheliler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, satın almak veya kabul etmek suçundan adli işlem başlatıldı.

Hakkında arama kaydı bulunan F.K ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Son Dakika Haberleri
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