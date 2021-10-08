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Sarıçay Barajı'nda inşaat çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Sarıçay Barajı'nda inşaat çalışmaları sürüyor

Aydın'ın Söke ilçesinde Devlet Su İşleri tarafından yapılan Sarıçay Barajı'nda inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Söke ilçesinde Devlet Su İşleri tarafından yapılan Sarıçay Barajı'nda inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Aydın'ın en önemli projelerinden birisi olan Söke Sarıçay Barajı'nda derivasyon dipsavak kondüvi imalatı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Barajın tamamlanmasıyla birlikte; Kuşadası ve Söke ilçeleri başta olmak üzere Davutlar ile Güzelçamlı Mahallelerine yıllık 20 milyon 750 bin metreküp içme ve kullanma suyunu temin edecek.

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Bağarası ve Çalışlı Mahallelerin 1,5 kilometre güneyinde bulunan Sarıçay Deresi üzerine inşa edilmeye başlayan Sarıçay Barajı, silindirle sıkıştırılmış beton dolgu tipinde olup, temelden 124,50 metre yüksekliğe ve 66 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacak. - AYDIN

Sarıçay Barajı'nda inşaat çalışmaları sürüyor

Sarıçay Barajı'nda inşaat çalışmaları sürüyor

Sarıçay Barajı'nda inşaat çalışmaları sürüyor

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Haber: Sarıçay Barajı'nda inşaat çalışmaları sürüyor - Haberler
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