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Sarı Bulut CEO'su Serdar Karavil e-ticarette başarının sırlarını anlattı

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Sarı Bulut CEO'su Serdar Karavil e-ticarette başarının sırlarını anlattı

Yeni bir iş kurmak ya da mevcut işini büyütmek isteyenlerin ilk aklına gelen fikir internet üzerinden satış gerçekleştirmek olabilir. Son yıllarda dünyada ve ülkemizde internet kullanımın oldukça yaygınlaşması ve yaşanan pandemi süreci ile birlikte internetin çok daha fazla öneme sahip olması gerek firmaları gerekse müşterileri internet üzerine yoğunlaştırdı.

Her geçen gün pazarlamada payı artan internet, satıcılar için de alıcılar için de bir nevi zorunluluk haline gelmiştir. İnternetten satışta başarılı olmak için nelere dikkat edilmeli? Sorusunun cevabını almak için kendisi de başarılı bir girişimcilik örneği olan sarıbulut.com'un Ceo'su Serdar Karavil'in görüşlerine yer verelim;

1- "Her şeyden önce bir iş planı yapmak gerekir. Hangi fikri, hangi sektörde gerçekleştireceğim? Soruları netleştirilmeli.

2- Site için güvenilir bir yazılım kullanılması her açıdan şarttır. Biz sarıbulut.com'da ilk olarak bunu sağlamaya çalıştık. Farklı ödeme seçenekleri ile çeşitli kargo seçenekleri sunarak tüketicilerin ürünlerinizi almalarını tetikleyin.

3- Her şeyin bu kadar kolay gerçekleşmeyeceğinin bilmelisiniz. Mesela e-ticaret sektöründe sahip olduğunuz her tecrübenin bir son kullanım tarihi vardır. Çünkü e-ticaret sektörü sürekli gelişen, kendini yenileyen bir sektör olarak bireylerin de kendilerini geliştirmelerini ve yenilemelerini zorunlu kılar. Sarıbulut.com'un başarısının ardında bu inovasyon becerileri var." dedi.

4- İnternet üzerinden gerçekleştirilen satışların püf noktalarına da değinen Karavil, "Marka ve alan adınız kolay ve akılda kalıcı olmalı, web sitenizin alt yapısı güçlü olmalı, tasarımlarınız ve ara yüzleriniz de kullanıcı dostu olmalı" dedi.

Pazarlama aşamalarında, farklı kanallardan reklam tanıtımlarına, SEO ve SEM gibi pazarlama araçlarının kullanımına dikkat edilmesini isteyen Karavil, "Hızlı ve sorunsuz bir teslimat, firma ile kurulabilen hızlı ve sağlıklı bir iletişim, farklı ödeme olanakları müşterilerin memnuniyetini sağlayan unsurlardır. Mutlu müşteri sürekli artan bir müşteri ağı demek olduğundan bu hususlara özellikle dikkat edilmelidir. Diyerek sarıbulut.com'un Türkiye'de nasıl ciro lideri olduğunu da açıklamış oldu.

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