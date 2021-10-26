SARAYÖNÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLÇEMİZ BAŞHÜYÜK MAHALLESİNDE BULUNAN VE TAPUNUN 1082, 1117 VE 5585 NOLU PARSELLERİNDE KAYITLI OLAN TAŞINMAZLARA İSABET EDEN VE B3 NOLU DÜZENLEME SAHASI OLARAK ADLANDIRILAN BÖLGEDE 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİ GEREĞİ YAPILAN İMAR UYGULAMASI 26. 10.
İLÇEMİZ BAŞHÜYÜK MAHALLESİNDE BULUNAN VE TAPUNUN 1082, 1117 VE 5585 NOLU PARSELLERİNDE KAYITLI OLAN TAŞINMAZLARA İSABET EDEN VE B3 NOLU DÜZENLEME SAHASI OLARAK ADLANDIRILAN BÖLGEDE 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİ GEREĞİ YAPILAN İMAR UYGULAMASI 26. 10. 2021 TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN SÜREYLE ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR.
Yayın Tarihi : 26. 10. 2021 Haber Görselleri
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