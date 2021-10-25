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SARAYÖNÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

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SARAYÖNÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait EK'te tapu kayıtları belirtilen 18 Adet Taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi ve İhale Şartnamesi dahilinde Açık Teklif (artırma) İhale usulüyle satılacaktır.

Mülkiyeti Belediyemize ait EK'te tapu kayıtları belirtilen 18 Adet Taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi ve İhale Şartnamesi dahilinde Açık Teklif (artırma) İhale usulüyle satılacaktır.

Yayın Tarihi : 25. 10. 2021 Haber Görselleri

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