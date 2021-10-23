Saray ve Başkale'deki öğrenciler Akdamar Adası'nı ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Saray ve Başkale'deki öğrenciler Akdamar Adası'nı ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Saray ve Başkale'deki öğrenciler Akdamar Adası'nı ziyaret etti

Van Emniyet Müdürlüğünün hayata geçirdiği proje kapsamında Saray ve Başkale ilçelerindeki öğrenciler Akdamar Adası'nı ziyaret etti.

BAŞKALE, VAN (İHA) - Van Emniyet Müdürlüğünün hayata geçirdiği proje kapsamında Saray ve Başkale ilçelerindeki öğrenciler Akdamar Adası'nı ziyaret etti.

Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, "Bizimle Gülümse Van" projesi kapsamında Saray ve Başkale ilçelerindeki 58 öğrenci ve 4 öğretmen, Akdamar Adası'na götürüldü. Adadaki kiliseyi gezip bol bol fotoğraf çektiren öğrenciler, desteklerinden dolayı polislere teşekkür ettiler.

(Yunus Tuğrul/İHA)

Saray ve Başkale'deki öğrenciler Akdamar Adası'nı ziyaret etti

Saray ve Başkale'deki öğrenciler Akdamar Adası'nı ziyaret etti

Saray ve Başkale'deki öğrenciler Akdamar Adası'nı ziyaret etti

Saray ve Başkale'deki öğrenciler Akdamar Adası'nı ziyaret etti

Saray ve Başkale'deki öğrenciler Akdamar Adası'nı ziyaret etti

Saray ve Başkale'deki öğrenciler Akdamar Adası'nı ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title