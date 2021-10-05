Şarampole yuvarlanan aracı ağaç dalları tuttu: 2 yaralı - Haberler
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Şarampole yuvarlanan aracı ağaç dalları tuttu: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şarampole yuvarlanan aracı ağaç dalları tuttu: 2 yaralı

- Şarampole yuvarlanan aracı ağaç dalları tuttu: 2 yaralı Zonguldak'ta virajlı yolda yolun ıslak olması sebebiyle kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu.

ZONGULDAK (İHA) - - Şarampole yuvarlanan aracı ağaç dalları tuttu: 2 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta virajlı yolda yolun ıslak olması sebebiyle kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Otomobili ağaç dalları tutarken kazada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Karaman beldesine bağlı Keller köyünde yaşandı. Ali Rıza Çolakoğlu idaresindeki 67 ABD 181 plakalı Toyota marka otomobil, yolun ıslak olması sebebiyle virajda kontrol hakimiyetini kaybetti. Şarampole uçan otomobil ağaç dallarına tutunarak durabildi. Kazada araçta bulunan Ali Rıza Çolakoğlu ile kız kardeşi Rabia Demir'i bulunduğu yerden 112 acil sağlık ekipleri kurtardı. AFAD ekiplerinin de geldiği olay yerinde yaralılar ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken jandarma olayla ilgili tutanak tuttu.

Yakınlarının kaza yaptığını gazetecilerden öğrendi

Eniştesinin kaza yaptığını gazetecilerden öğrenen Kazım Aldemir, olay yerine gelerek bilgi almaya çalıştı. Aldemir, "Gecenin bu saatinde böyle üzücü bir haber aldık. Ben de evdeydim. Arkadaşımız arayınca buraya geldim. Şimdi Zonguldak merkeze hastaneye gidiyorum. Yanında kız kardeşi varmış. Onu bırakmaya gidiyormuş. Olayı tam görmedim. Yakınlarımı hastaneye gidince göreceğim" diye konuştu.

Şarampole yuvarlanan aracı ağaç dalları tuttu: 2 yaralı

Şarampole yuvarlanan aracı ağaç dalları tuttu: 2 yaralı

Şarampole yuvarlanan aracı ağaç dalları tuttu: 2 yaralı

Şarampole yuvarlanan aracı ağaç dalları tuttu: 2 yaralı

Şarampole yuvarlanan aracı ağaç dalları tuttu: 2 yaralı

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