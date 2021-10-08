ŞARAMPOLE DEVRİLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ - Haberler
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ŞARAMPOLE DEVRİLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Musa Şahin (47) yaşamını yitirdi.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Musa Şahin (47) yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında Hacıeyüplü Mahallesi Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Musa Şahin yönetimindeki 07 AJV 306 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan ağır yaralı sürücü, itfaiye tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ŞARAMPOLE DEVRİLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

ŞARAMPOLE DEVRİLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

ŞARAMPOLE DEVRİLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

ŞARAMPOLE DEVRİLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ
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Haber: ŞARAMPOLE DEVRİLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ - Haberler
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