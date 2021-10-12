Şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı - Haberler
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Şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kulu ilçesi Karacadağ Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karacadağ Mahallesinden Kulu istikametine seyir halinde olan Ali A. idaresindeki 42 R 4455 plakalı inşaat ve duvar beton kalıp malzemesi taşıyan Ford marka kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Ali A. ile yanında işçi olarak bulunan Zekeriya A. (34) ve Abdulgafar İ. (45) kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak kurtuldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazazedelerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KONYA

Şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

Şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

Şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

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