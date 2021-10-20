ÖZALP, VAN (Habermetre) - Birimlerden Ana Sayfa Birimlerden Haberler Şaphane MYO'yu Kongrede Temsil Eden Öğrencilerimize Ödül Şaphane Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerimiz İrem Çulgatay, Zeynep Kafas ve Zeynep Türk farklı kongrelerde yaptıkları sunumlardan dolayı MYO yönetimimizce ödüllendirildi.

Şaphane Meslek Yüksekokulumuzun üç öğrencisi için ödül töreni düzenlendi.

Meslek yüksekokulumuzun Müdürlük makamında düzenlenen ve MYO Müdürümüz Doç. Dr. Murat Özalp'in de yer aldığı törende Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı öğrencilerimiz İrem Çulgatay ve Zeynep Kafas ile Sosyal Hizmetler Programı öğrencimiz Zeynep Türk yer aldı. Doç. Dr. Murat Özalp, törende yaptığı konuşmada makamında kabul ettiği öğrencilere farklı kongrelerde yer alan çalışmalarıyla meslek yüksekokulumuzu gururlandırdıklarını ifade edip, teşekkür ederek hediyelerini sundu.

Kısa süre önce meslek yüksekokulumuzu ziyaret eden Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal da öğrencilerimizle bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgi aldı ve bir hatıra fotoğrafı çektirdi.

İrem Çulgatay ve Zeynep Kafas, bu yılın Mayıs ayında Sürdürebilirlik ve Kitlesel Çözüm temasıyla düzenlenen 4. Genç Ekonomistler Öğrenci Kongresi'nde meslek yüksekokulumuzu temsil etmişlerdi. Doğal Afetlerin Sosyolojik ve Ekonomik Etkileri Bağlamında Risk Azaltma Politikaları ve Afetlerin Ekonomik Etkilerinin Analizi adlı bildirilerin yazarı olan öğrencilerimiz Öğr. Gör. Salih Kalkan danışmanlığında yaptıkları sunumun ardından kongrenin kitapçığında tam metin sahibi olarak yer almışlardı. Zeynep Türk ise Mart 2021'de gerçekleştirilen 1. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi'ne Tarihsel Süreçte Kadın Olmak ve Türk Medyasında Kadın Olgusu adlı bildiriyi sunarak sunumunu kongre kitapçığında çalışmasının tam metnini yayımlatmıştı.

Haber i Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 20 Ekim 2021, Çarşamba/ 6 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Şaphane Meslek Yüksekokulu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,

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